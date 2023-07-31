Çift maaş alabilirsiniz. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. SGK açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu eşi ölen bir kadının vefat eden eşi ve vefat eden babasından aynı anda iki ayrı maaş alabileceğini açıkladı.

Çift maaş alabilirsiniz. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. SGK açıkladı

Eski Van Milletvekili M.K.’nin kızı E.N., TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinin maaşını almakta olduğunu, yaşamını yitiren emekli milletvekili babasının da maaşını alıp alamayacağını sordu.

E.N., babasının emekli maaşını almaya başlaması halinde ölen kocasının maaşının kesilip kesilmeyeceği, kendisinin başvurması halinde diğer dul kardeşinin babasından dolayı aldığı maaşının kesilip kesilmeyeceği konusunda bilgi verilmesini talep etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, geniş bir kitleyi ilgilendiren başvuruyu işleme alarak SGK’dan konunun incelenmesini ve bilgi verilmesini istedi. SGK’dan gelen yazıda, aynı durumdaki kişileri sevindirecek bilgiler yer aldı.

SGK komisyona gönderdiği yanıt yazısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nun “Dul ve Yetim Aylıkları” hükümlerine ilişkin uygulamayı anlattı. Ölenin emekli maaşının, eş için yüzde 50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine yüzde 75’i, çocuklarla ana veya babanın her biri için de yüzde 25’i oranında bağlandığını aktaran SGK, şunları kaydetti:

"EVLİ OLMAMA" ŞARTI

“Ölenin aylık bağlanacak iki çocuğun bulunması halinde, bağlanacak aylığın toplam oranı yüzde 80 olarak belirlenmiş olup, dolayısıyla bu kapsamdaki çocukların her birine ölen emeklinin aylığının yüzde 40’ı esas alınarak aylık ödenmektedir.

Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır. Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Bu kapsamda, kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için evli olmama şartı aranmakta olup, emeklinin vefat tarihinde evli olması nedeniyle aylık bağlanamayan kız çocukları daha sonra dul kalmaları veya boşanmaları halinde aylığa hak kazanabilmekteler, bu şekilde sonradan aylık bağlanması halinde ise diğer hak sahiplerinin aylıkları yeni duruma göre düzeltilmektedir.”

Yazıda, söz konusu kişilerin “4-a veya 4/b” kapsamındaki çalışmalarının veya bu sigortalılık statüleri esas alınarak emekli veya dul aylığı almalarının kendilerine yetim aylığı bağlanmasına da engel teşkil etmediği kaydedildi.

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