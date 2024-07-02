Çift maaşlı iki yardımcısının aylık kazancı ortaya çıktı

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Çift maaşlı iki yardımcısının aylık kazancı ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette bir artış yapılmayacağını duyurmuştu ancak, bakanın iki yardımcısının, ikinci görevlerinden elde ettikleri gelirle birlikte, her biri yaklaşık dokuz asgari ücret tutarında maaş aldıkları öğrenildi.

Adnan Ertem, 2010 yılından bu yana Vakıfbank Yönetim Kurulu ve iki komitenin yedek üyesi olarak görev almakta ve bu görevler için aylık 47 bin 610 TL ücret alıyor. Bakan yardımcısı maaşı ile toplamda aylık 152 bin 610 TL kazanıyor.

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Öte yandan, Faruk Özçelik, 2023 yılından itibaren Halk Bankası Denetim Kurulu üyesi olarak aylık 38 bin 640 TL ücret alıyor ve yardımcılık maaşı ile birlikte toplamda 143 bin 640 TL gelir elde ediyor.

Diğer iki yardımcı Lutfihak Alpkan ve Ahmet Aydın ise sadece bakan yardımcısı maaşları alıyor.

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