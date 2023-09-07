Çiftçe ata tohumundan yetiştirdi. Tartıya bakan dondu kaldı

Sivas’ta bir çiftçinin ata tohumundan ürettiği domates bakanları şok etti.

KAYNAK: İHA
Çiftçe ata tohumundan yetiştirdi. Tartıya bakan dondu kaldı

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan Yusuf Özece, bahçesinde ata tohumundan domates üretti.

Domatesin cinsi gereği diğer domateslerden oldukça iri yapısı görenleri hayrete düşürdü. 1 kilo 124 gram ağırlığa ulaşan domates ele avuca sığmadı.

Domatesin özelliklerinden bahseden çiftçi Yusuf Özece, “Bu domatesi Akıncılar ilçemizde ata tohumlarımızdan kendimiz yetiştirmekteyiz. 500 gram ile 1 kilo 350 grama kadar büyümekte. Sadece hayvan gübresi kullanmaktayız. Hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. Bunlar bizim kendi öz mahsullerimiz” diye konuştu.

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