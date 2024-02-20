Çiftçi 16 liraya aldığı buğdayı 7 liraya satıyor: Üretici zor durumda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçi ziyaretlerinde bulundu.

Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan Ahmet Akyüz, “Aradaki fark nereye gidiyor onu anlamıyoruz; 6 lira nere, 15 lira nere? Tohum olunca ne değişiyor da fiyat iki katından daha fazla oluyor? Buğdayın tohumunu ise 16 liradan alıyoruz, ürettiğimiz buğdayı 7 buçuk liradan satıyoruz” dedi.

“GİRDİ MALİYETLERİ ARTTIKÇA SIKINTILARIMIZ DA ARTIYOR”

Akyüz ayrıca, “Bu şartlarda çiftçilik yapmak çok zorlaştı. Pandemiden sonra ve yüksek enflasyon nedeniyle tarlaların kira ücretleri de sürekli artıyor. Traktör lastiği bile 20 bin lira oldu. Traktörün akaryakıt deposu da 3 bin 500 liraya ancak doluyor. Girdi maliyetleri arttıkça sıkıntılarımız da artıyor” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY TÜKETİCİNİN ALEYHİNE GELİŞİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mazotun litresinin 45 liraya dayandığı bir süreçte üreticinin ürününü değerinde satamaz duruma geldiğini belirterek, “Her şey üreticinin ve tüketicinin aleyhine gelişiyor” dedi.

Kiraladığı tarlayı ekip biçene değil de tarla sahibine destekleme ödemelerinin yapılasının da üreticiler arasında sorun olmaya devam ettiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sorunun da bir ön önce çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.