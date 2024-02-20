Yerel üretici ile esnafı ToptanTR Pazaryeri aracısız buluşturuyor

Online tedarik platformu ToptanTr.com, yeni projesi ToptanTr Pazaryeri ile üreticiyi ve esnafı buluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Küçük esnafı 2018’den bu yana ihtiyacı olan binlerce çeşit ürün ile kısa sürede, iade garantili ve aracısız buluşturan ToptanTR.com, Toptantr Pazaryeri projesini Kasım 2023’ten itibaren faaliyete geçirdi.

Üreticilere yeni bir satış ortamı sunduğu Toptantr Pazaryeri projesi ile şirket, 81 il ve 922 ilçede bakkaldan nalbura, eczaneden kırtasiyeye kadar tüm yerel esnafa, sıfır yatırım maliyeti ile aracısız şekilde ulaşma fırsatı sundu.

Şirket, bu projeyle farklı sektörlerden 50 seçkin üreticiye mağaza açtırarak sistemin altyapısını oturtmayı da başardı. Şirket, 2024 yılında ise ürünlerini tüm Türkiye’ye dağıtmak isteyen on binlerce üreticiye kapılarını açmayı hedeflediğini duyurdu.

TÜM ESNAFLAR AYNI DERTTEN MUZDARİP

Projeye ilk başladıklarında çeyrek asırlık tecrübelerine dayanarak hızlı tüketim ürünlerine ağırlık verdiklerini açıklayan ToptanTR.com kurucu ve CEO’su Sezgin Şener geleneksel kanaldaki birçok farklı esnafın aracılardan dolayı zorlandıklarını tespit ettiklerini belirtti.

Mahallelerdeki manavdan nalbura, kırtasiyeden züccaciyeye kadar tüm esnafın aynı dertten muzdarip olduğunu gördüklerini dile getiren Şener, bu projeyi tüm esnafa uygun olarak nasıl kurgulayabilecekleri fikri ile yola çıktıklarını anlattı.

Tüm sektörlerden farklı üreticilerin direkt olarak kendisine mağaza açtırarak aracısız olarak esnafa ulaşabilmesini sağlayan pazaryeri iş modelini gündemlerini aldıklarını açıklayan Şener, “Tüm pazarlama, satış, lojistik ve yazılım ekiplerimizi bu projenin geliştirilmesine yönlendirdik” şeklinde konuştu.

Esnafla üretici arasındaki aracıların tamamını sistemin dışına çıkaracaklarını ifade eden Şener, “Bu sayede hem üreticinin hem esnafın hem de esnaftan alışveriş yapan son tüketicilerin tamamının mutlu olacağı mükemmel bir projeyi ortaya çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

TAHSİLAT SORUNU TARİH OLUYOR

Üretici ile esnaf arasındaki en büyük sorunlardan birinin tahsilat sorunu olduğuna vurgu yapan Şener, “Aracı olduğumuz, üzerimizden yapılan satışlarda herhangi bir tahsilat riski yok. Çünkü ToptanTR.com üzerinde yapılan işlemlerde para ödenmiş oluyor. Hatta alışveriş yapan esnaf özelinde tüm banka kartlarına cazip koşullar ile ilave taksitler, birçok banka üzerinden kredi kullandırım ve havale/eft ödemelerinde özel indirimler gibi birçok ek ödeme opsiyonlarımız var” diye konuştu.

ÜRETİCİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİM

Şener, bu proje ile yerel esnafların üreticilerle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak aracıların ortadan kalkmasını sağladığını belirterek, “İşletmelerin kar marjı artıyor ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor” dedi.

ÜRÜN PORTFÖYLERİ GENİŞLİYOR

Şener, projeyle esnafların ürün tedarikini kolaylaştırarak işletme süreçlerini optimize ettiğine dikkat çekti. Şener, hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün temin edilmesi mümkün olduğunu ve işletmelerin rekabet gücünü arttırdığını açıkladı.

Her sektörden üreticinin pazaryerinde mağaza açabildiğini belirten Şener, “Televizyon satana da, soba üretene de burada mağaza açma imkanı sunuyoruz. Artık A'dan Z'ye caddede gördüğümüz bütün esnafların uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platform oluyoruz” dedi.

Türkiye'nin tamamına, tüm illere tüm ilçelere tüm mahallelere kargo sisteminin çalıştığı her yere gittiklerini anlatan Şener, Şırnak Cizre’nin yaylalarından Çorum Sungurlu’nun arka mahallelerine, Giresun’un dağ köylerinden, Uşak’ın Eşme ilçesinin hiç gidilemeyen uzak noktalarına kadar gelen siparişleri Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üreticisinden alıp, ilgili esnafa teslim edebilecek ciddi bir lojistik altyapı kurduklarını dile getirdi.