Çiftçi 3 dönüme fasulye ekti kilosu 50 TL'den kapışılıyor. Hasadı başladı karı sevinç yaşattı

Türkiye'nin bereketli topraklarından hasadı yapılan ürünler toplanmaya başlandı. Payas ilçesinde Mart ayının 15'inde ekilen fasulyede hasat başladı. 2 ayda bolca ürün veren fasulye çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Depremzede Mehmet Aktürk de, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı bulurken, hale 40 TL’den satılıyor.

Fasulye üreticisi 70 yaşındaki Mehmet Aktürk, şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, “Ben 3 dönüm yere ektim şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL’ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL’den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir” dedi.

Marketlerde ise taze fasulye 99.95 TL'den satılıyor.