3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gözlerine inanamadı. Çiftçi bahçesini sularken fark etti.  

Gözlerine inanamadı. Çiftçi bahçesini sularken fark etti.  

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde bahçe sulama yapan çiftçi suyun çamurlu aktığını fark etti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:47
Takip Et

Çiftçi bahçesini sularken fark etti

Gözlerine inanamadı. Çiftçi bahçesini sularken fark etti.  
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kozan ilçesine bağlı Taş mahallesinde 50 dönüm narenciye bahçesinde damlama sistemi ile sulama yapmak isteyen çiftçi Osman Demir sondaj vurdurdukları kuyu suyunun depremin ardında çamurlu aktığını gördü. 

Daha önce berrak akan suyun bu şekilde akmasının depremle bağlantılı olabileceği belirtildi.

Narenciye üreticisi Osman Demir, “ Depremden sonra suyumuz böyle çamur gibi akmaya başladı. Burada yaklaşık 50 dönüm bahçem var. Öncesinde berrak akıyordu içme suyu olarak kullanıyorduk. Çamur akınca damlamalara su veremedik tıkamaması için. Daha öncesin böyle bir olay yaşamadık. Suyun artışında yada azalmasında sorun yok ama çamur olarak akıyor. Suyun kendi rengine dönmesi için bekliyoruz” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
2
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
3
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
4
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
6
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
7
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿Warriors Los Angeles Clippers'i farklı yendi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿İthal elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
﻿Draymond Green'den flaş açıklama: Avrupalı oyuncular sert eleştirilmiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.