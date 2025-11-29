2025 yılı çiftçi toplantıları çerçevesinde Işıklar, Kocatepe, Salar, Değirmenayvalı, Sülün ve Sülümenli beldelerinde üreticiler ile bir araya gelindi.

Toplantılarda üreticilere tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, hayvan hastalıkları, mücadele yöntemleri ve sahada dikkat edilmesi gereken uygulamaları anlatıldı. Toplantıda ayrıca üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, talepler ve çözüm önerileri gibi birçok konuda detaylı bilgilendirme yapıldı.