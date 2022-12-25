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Çiftçi böyle isyan etti: Tarım Bakanı kendine bakıyor

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki şeker pancarı üreticileri "Tarım Bakanı bize değil kendine bakıyor" diyerek yalnız bırakıldıklarını söyledi. Çiftçiler sattıkları pancarın parasını bir buçuk aydır alamadıklarını belirtti.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:54
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Çiftçi isyan etti: Tarın Bakanı kendine bakıyor

Çiftçi böyle isyan etti: Tarım Bakanı kendine bakıyor
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İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti. Nevşehir'deki pancar fabrikasının özelleştirilmesinden sonra haklarının yendiğini söyleyen çiftçiler bu konu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Çiftçiler, olduğu gibi sattıkları pancarın 1.5 aydır paralarını alamadıklarını ve hasat dönemlerinde de farklı mağduriyetler yaşadıklarını söylediler.

Çitçiler şikayetlerini "Dönem sonunda paralarınız ödenecek dediler, daha ödenmedi. Ödeyecekleri bedeli ikiye böldü Çorum Şeker Fabrikası. Gündeme gelecekse işte bu en basit örnek. Bu çiftçinin en büyük sıkıntısı. Ayrıca alacağımız pancar parasından kaç taksit yapacaklarını da bilmiyoruz. Sıkıntımız her türlü büyük." sözleriyle dile getirdi.

"SAHİBİMİZ, DESTEKÇİMİZ YOK" 

Arkalarında kimsenin durmadığını ve yalnız bırakıldıklarını söyleyen çiftçi, "sahibiz yok, elimiz mecbur" ifadelerini kullandı. 

"TARIM BAKANI BİZE BAKMIYOR"

Tarım Bakanı'nın çiftçiye destek vermediğini söyleyen çiftçi, "Tarım Bakanı yok, bize bakmıyor kendine bakıyor. Eski Bakan Yardımcısı da hemşerimiz ondan da Allah razı olsun ne yapalım. O da öteki taraftan yana. Sonuçta sıkıntılarımız var işte." dedi. 

Sözlerine verilen vaatlerin boş çıktığına değinerek devam eden çiftçi "Ben 80 dönüm pancar ekiyorum. Benim 200 milyar paramı çaldılar. Artı şeker ve pancar. Yapılması gereken hiçbir şey yapılmıyor. Vaatlerin hepsi sıfır" dedi.  

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Önce can
25.12.2022 16:21
sonra can.Sizler ne anlamıştınız.  
 
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