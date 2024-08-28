Çiftçi kadın incir toplarken gördü. Tam bir buçuk metre boyunda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çiftçi kadın incir toplarken gördü. Tam bir buçuk metre boyunda

Hatay’ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan bir kadın, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaşırken, kadının yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği, incir hasat edilirken, bu günlerde yılanlar da insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaşarak telefona kaydetti. 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt’un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

"ANİDEN GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, “Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti” dedi.

aw275767-01.jpg

aw275767-04.jpg

aw275767-02.jpg

Son Haberler
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti Magazin
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Avrupa borsaları güne pozitif başladı Dünya
Avrupa borsaları güne pozitif başladı
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Irak'ta operasyon. Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı Gündem
Karabük'te 2 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi Ekonomi
Açlık ve yoksulluğu da zam geldi
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar Dünya
3.500 yıllık vazoyu kırıp kaçtılar