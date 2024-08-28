Çiftçi kadın incir toplarken gördü. Tam bir buçuk metre boyunda

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği, incir hasat edilirken, bu günlerde yılanlar da insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaşarak telefona kaydetti. 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt’un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

"ANİDEN GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, “Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti” dedi.