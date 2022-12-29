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Başvuru için son gün 31 Aralık

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 31 Aralık'ta son bulacağını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:14
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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuruda son gün 31 Aralık

Başvuru için son gün 31 Aralık
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ÇKS'nin 2001'de devreye alınarak, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin, kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemi olduğu hatırlatıldı.

ÇKS iş ve işlemlerinin "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yönetmelikte 23 Eylül 2022'de değişiklik yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltılması, dijitalleşmeyle çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığı vurgulanarak, bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvurularının alınmaya başlandığı ve bu uygulamayla da çiftçilere büyük kolaylık sağlandığı belirtildi.

Dijitalleşmeyle çiftçilerin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS kayıt yenileme başvurusunun 2 dakikada yapılabilir duruma geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere 2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022'de başlamış olup 31 Aralık 2022'de son bulacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan çiftçilerimiz 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize giderek yapabilmektedirler. ÇKS kayıt yenileme başvuruları ise il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz ile e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. ÇKS başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacağından çiftçilerimizin tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar başvuruları gerekmektedir."

Açıklamada, 31 Aralık 2022'ye kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçilerin, başvurularındaki ürün beyanı değişikliğini 2023 Şubat ayı içinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden yapabilecekleri bildirildi. (AA)

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