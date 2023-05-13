'Çiftçiler borcunu ödeyemiyor' Dünya Çiftçiler Günü'nde acı fatura

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin ödeme zorluğu çektiğini belirterek, "SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir." dedi.

'Çiftçiler borcunu ödeyemiyor' Dünya Çiftçiler Günü'nde acı fatura

AA'da yer alan habere göre Bayraktar, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi.

Üreticinin son dönemlerde zor zamanlardan geçtiğine dikkati çeken Bayraktar, Türk çiftçisinin, Kovid-19 salgını ve doğal afetler gibi zorlukların karşısında üretime devam ettiğine belirtti.

Bayraktar, girdi maliyetlerinin artmasının üreticilere zarar verdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimiz, artan girdi fiyatlarının maliyetleri artırdığı bir ortamda daha fazla üreterek, halkının çok daha pahalı gıda tüketmesini önlemek için mücadele etti. Ülkemiz tüm bunlarla uğraş verirken, geçtiğimiz aylarda 11 ilimizde görülen 6 ilimizi de dolaylı olarak etkileyen deprem felaketiyle karşılaştı. Tarımsal üretimin miktar ve kalitesini etkileyecek önemli bir yere sahip olan deprem bölgesindeki üreticilerimiz toprağını terk etmedi. Türkiye depremlerden çok önemli bir ders aldı ve tarım arazilerine bina yapılmayacağını öğrendi."

Çiftçilerin gıda güvenliğini sağladığını vurgulayan Bayraktar, "Bunun için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır. Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları değişen hükümet ve bakanlara göre değişmemeli, kalıcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, arz açığı veren ürünlerin üretiminin artması için planlama yapılması gerektiğinin altını çizerek, verim artışının sağlanmasının önemine işaret etti.

Çiftçinin en büyük sorunun üretim maliyetlerinin yüksekliği olduğunu belirten Bayraktar, maliyetlerin tüketiciye de yansıyarak, bu durumun tarım ürünlerine olan talebin azalmasına sebep olduğunu kaydetti.

Bayraktar, buğday üreticisinin müdahale alım fiyatının açıklanmasını beklediğini bildirerek, fiyat artışının enflasyon oranının altında kalmaması gerektiğini ifade etti.

Süt üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, süt/yem paritesinin 1,5 civarında tutulması gerektiğini savundu.

"TARIM BAĞ-KUR PRİMLERİ DÜŞÜRÜLMELİ"
Bayraktar, çiftçilerin tarımsal üretime devam etmesinin sosyal güvenliğin sağlanmasıyla yakından ilgili olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik için çiftçimizin sosyal güvenlik koşulları iyileştirilmeli. Tarım Bağ-Kur primleri düşürülmeli. Çiftçimiz, kişi başına ülke ortalama gelirinin üçte birini kazanmasına rağmen yüksek prim ödemek zorunda kalıyor. Çiftçilerimiz halen ödemekte oldukları prim borçları çok yüksek olduğu için ödeme zorluğu çekiyorlar. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir. 9 bin gün yani 25 yıl prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan çiftçilerimiz diğer sigortalılar gibi 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabilmelidir. Bu hakkaniyetsizlik giderilmeli, prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir."

Çiftçilerin "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü"nü kutlayan Bayraktar, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin de ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

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