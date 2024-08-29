Çiftçiler dikkat! Kayıtlar 1 Eylül'de başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, çiftçilerin kayıt süreçlerine dair önemli yenilikler içeriyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YENİ DÜZENLEMELER

2025 üretim yılı için belirlenen son başvuru tarihi 31 Aralık olarak kalırken, bu tarihten sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru süresi, üretim yılının 30 Haziran'ına kadar uzatıldı. Çiftçilerin şubat ayı içerisinde ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerini güncelleme başvuruları ise 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

ARAZİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE YENİ ŞARTLAR

"Kuru" olarak beyan edilen arazilerin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi durumunda, çiftçilerden resmi belge talep edilecek. Bu belgenin temin edilememesi halinde, değişiklikler tespit komisyonu tarafından yapılabilecek.

ZİRAAT ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ

ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü süreçlerinde, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları ile yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, iller bazında süresi uygulanacak görev ve sorumluluklar Bakanlıkça belirlenecek. Çiftçiler, bu hizmetlerden yararlanarak başvurularını tamamlayabilecekler.