Çiftçiler kasa kasa domatesi döküp Erdoğan'a seslendi. "Boykota devam"

Konya’da çiftçiler ellerindeki domatesi değerinde satamadıkları gerekçesiyle “Biz çiftçiliği bırakıyoruz, Cumhurbaşkanımız duysun. Boykota devam” diyerek kasalara doldurdukları domatesleri yere döktü.

Çiftçiler kasa kasa domatesi döküp Erdoğan'a seslendi. "Boykota devam"

Benzine ve mazota gelen zamların ardından yüksek enflasyon altında ezilen çiftçi, ürünlerini değerinde satamamaktan şikayetçi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde ellerindeki domatesleri değerinde satamadıklarını iddia ederek boykot yapmak için toplanan çiftçiler, kasalara doldukları domatesi yere dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

“BİZ ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIYORUZ, CUMHURBAŞKANIMIZ DUYSUN.”

Boykot için toplanan çiftçiler, “Çiftçiliği bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyuruyoruz. Biz üreticiliği boşluyoruz. Boykota devam” diyerek kasaya doldukları domatesleri yere döktüler.

"İŞÇİLER AÇ, BU İŞÇİ BEDAVAYA ÇALIŞIR MI?”

Başka bir çiftçi ise, işçilerin çadırlarda aç olduğunu ve işi bırakma seviyesine geldiğini belirterek, “Bütün işçiler buradan gidecek. Bütün çadırlarda işçiler aç. Para alamıyoruz. Akşam geliyoruz, ‘Ağa para ver' yok. Ne yiyecek? Bu işçi bedava çalışır mı?” siteminde bulundu.

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