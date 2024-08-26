Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti

Kaynak: ANKA
Çiftçiler kayısı fiyatları için ses yükseltti

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki 'kayısı üreticileri “Büyük Kayısı Mitingi”‘nde toplanarak kayısı fiyatlarına tepki gösterdi.

Malatya'nın Hekimhan Belediyesi, bu yıl ki kayısının fiyatının yarı yarıya düşmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) taban fiyat söyleyerek alım yapmaması ve bu yüzden üreticinin birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına karşın ''Büyük Kayısı Mitingi'' gerçekleştirdi.

Hekimhan Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitinge CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve üreticiler alana traktörlerle geldi.

Mitingde Veli Ağbaba, açıklamalarda bulundu:

"ULUSAL VE YEREL SİYASETÇİLER MAALESEF MALATYA’NIN SESİNİ DUYMUYOR"

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"ÇİFTÇİNİN MALINI KİRAYA VERECEKMİŞ, HADİ ORADAN"

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