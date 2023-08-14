Çiftçilerden Ziraat Bankası önünde eylem: Almadıkları bir donumuz kaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde bulunan Ziraat Bankası şubesinin başka bir yere taşınacağını öğrenen çiftçiler, karara sert tepki gösterdi. Banka önünde eylem yapan kalabalık, alınan karardan vazgeçilmesini talep etti.

KAYNAK: İHA
Çiftçilerden Ziraat Bankası önünde eylem: Almadıkları bir donumuz kaldı

Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde 1985 senesinden beri hizmet veren bir Ziraat Bankası, şubeyi başka bir noktaya taşıma kararı aldı. 38 yıldır hizmet aldıkları banka şubesinin kapanacağını öğrenen yüzlerce çiftçi, sabah erken saatlerde şubenin önünde toplantı.

Bölge sakinlerinin de destek verdiği eylemde yaklaşık 200 çiftçi, banka şubesi önünde oturma eylemi yaparak karardan vazgeçilmesini ve şubenin mahallelerinde faaliyet göstermeye devam etmesini talep etti.

Eyleme katılan 75 yaşındaki Zehra Karabulut, yaşı itibariyle başa bir yere gitme imkanı olmadığı için şube taşınırsa büyük zorluk yaşayacaklarını söyledi. Üzüntüden sesinin kısıldığını anlatan yaşlı kadın, karar tepki gösterdi.

"İLÇEDEN MAHALLEYE DÖNÜŞMEYİ DAHA YENİ KABULLENDİK"

Belediyelerinin kapanmasının ardından çok değer kaybettiklerini öne süren emekli din görevlisi Halil İbrahim Çetin de, ilçeden mahalleye dönüşmelerini daha yeni kabullenmeye başladıklarını söyledi.

1985 senesinde açılan şubenin bölgede üretim yapan 15 mahalle vatandaşına 38 senedir hizmet ettiğini belirten Çetin, "Banka şubesi çalışmıyor sanılmasın. Belki de Denizli’de en çok çalışan şubelerden birisi burası. Defalarca yeni bina yapma önerimize rağmen banka yetkilileri tarafından nedenini bilmiyoruz ama isteklerimiz dikkate alınmadı, alınmayacak da.

Bana göre Akköy, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir. Bu köşede, yüzlerce turist geçmekte Akköy’den. Akköy’e bakarak Türkiye’ye değer biçilmekte, ne olduğu görülmektedir” dedi.

“ALMADIKLARI BİR DONUMUZ KALDI, DONUMUZU GÖTÜRSÜNLER”

Bankanın taşınma kararında pantolonunu çıkartarak tepki gösteren 72 yaşındaki çitfçi Hayati Acar ise, "Bölgedeki çiftçiler, banka şubesi burada yokken Denizli’de bulunan bankaya gidip kredi çekemiyordu. Banka şubesinin açılışıyla birlikte çiftçimiz kalkındı ve her ihtiyacını gördü. Bu nedenle de bankanın gitmemesi gerekiyor.

Artık bir şey kalmadı, bir donumuz kaldı. Donumuzu götürsünler, biz çıplak gezmeye hazırız” diye konuştu.

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