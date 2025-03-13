Çiftçilere destek ödemesi! Bakan tarihi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çiftçilere destek ödemesi! Bakan tarihi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 595 milyon 192 bin liralık destekleme ödemesinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretime desteğin, Türkiye'ye bereket olduğunu ifade eden Yumaklı, "2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 29 milyon 354 bin 273 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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