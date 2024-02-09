Çiftçilere sağlanacak 2,5 milyarlık destek bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 milyar 492 milyon 767 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ifade edilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 2 milyar 419 milyon 929 bin TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon 826 bin 110 TL, hayvan gen kaynakları için 26 milyon 938 bin 110 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği için 3 milyon 771 bin 131 TL, sertifikalı tohum üretimi için de 1 milyon 302 bin 649 TL olarak belirlendi.