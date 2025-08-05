Çiftçinin beklediği haber TMO’dan geldi! Fındık fiyatları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çiftçinin beklediği haber TMO’dan geldi! Fındık fiyatları belli oldu

Fındık alım fiyatları belli oldu. TMO tarafından yapılan açıklamada Giresun kalite fındığın kilosu 200 TL olarak belirlenirken Levant kalite 195 TL oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

TMO FINDIK ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, fiyatlar %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi:

Giresun kalite fındık için: 200 TL/Kg
Levant kalite fındık için: 195 TL/Kg
Ayrıca randıman oranı %50’nin üzerinde olan ürünler için her +1 randıman,
Giresun kaliteye 4 TL/Kg
Levant kaliteye ise 3,90 TL/Kg ek fiyatla alım yapılacak

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RANDEVULU SİSTEMLE YÜRÜTÜLECEK

TMO’nun alımlara 25 Ağustos’ta başlayacağı, işlemlerin önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütüleceği bildirildi.

Üreticiler 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabilecek.

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