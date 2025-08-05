Çiftçinin beklediği haber TMO’dan geldi! Fındık fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

TMO FINDIK ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, fiyatlar %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi:

Giresun kalite fındık için: 200 TL/Kg

Levant kalite fındık için: 195 TL/Kg

Ayrıca randıman oranı %50’nin üzerinde olan ürünler için her +1 randıman,

Giresun kaliteye 4 TL/Kg

Levant kaliteye ise 3,90 TL/Kg ek fiyatla alım yapılacak

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RANDEVULU SİSTEMLE YÜRÜTÜLECEK

TMO’nun alımlara 25 Ağustos’ta başlayacağı, işlemlerin önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütüleceği bildirildi.

Üreticiler 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabilecek.