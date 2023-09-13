Çiftçinin gözbebeğinin de sahtesini yaptılar. Vicdansızlar

Çorum’da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, suyla karıştırılan gübrenin çamura dönüşmesi dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Çiftçinin gözbebeğinin de sahtesini yaptılar. Vicdansızlar

İHA'nın haberine göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir depoda kaçak/sahte gübre bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen depoya baskın düzenleyen KOM ekipleri, yaptıkları aramada 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sırasında suyla karıştırılan gübrenin çamura dönüşmesi dikkat çekti. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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