Çiftçinin her ay ödeyeceği 4 bin TL'lik elektrik faturası cebine kalıyor

Malatya’da çiftçi Yusuf Ziya Şahin tarım arazilerinin su ihtiyacını üç yıl önce 100 TL maliyetle kurduğu güneş panelleri yardımıyla ürettiği elektrik enerjisi ile karşılıyor. Bu sayede her ay 4 bin TL'lik ödeyeceği elektrik faturası cebine kalıyor.

Çiftçinin her ay ödeyeceği 4 bin TL'lik elektrik faturası cebine kalıyor

İHA'nın haberine göre, artan enerji maliyetleri vatandaşları alternatif arayışlara yöneltirken, güneş panellerine ilgi ise her geçen gün artıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Yusuf Ziya Şahin tarım arazilerinin su ihtiyacını artan enerji maliyetleri nedeniyle alternatif arayışlarına girdi.

Bu dönemde gittiği bir fuarda güneşten enerji üretimini sağlayan sistemi gören 57 yaşındaki çiftçi Şahin, yaklaşık 100 TL maliyetle benzer sistemi kayısı bahçesine kurdu. Güneş panellerinden saatte yaklaşık 11.5 kilovat enerji üreten Şahin, yaklaşık 150 dönüme kadar bir alanı ürettiği elektrik enerjisi ile sulayabiliyor.

"KAYISI AĞACI ÇUK SU İSTİYOR"

Daha önce tarım arazilerinin su ihtiyacını kuyularda elde etikleri su ile karşıladıklarını kaydeden Yusuf Ziya Şahin, "Aydınlar Mahallesinde kayısı çiftliğimiz var. Kayısı ağaçları bilindiği gibi çok su isteyen bir ağaç türüdür. Bundan dolayı Fırat EDAŞ elektrik alarak sondajlarla ağaçlarımızın su ihtiyacını karşılıyorduk. Güneş enerji sistemleri gündeme gelince bizde araştırmalarımızı yaptık sistemi kuranlarla görüştük fuarlara gittik ve sistemin tarımsal sulamada verimli olduğunu gördük“ dedi.

"GÜNDE 150 DÖNÜM SULUYORUZ"

Kayısı bahçesine kurduğu panellerden saatte 11,5 kilovat enerji elde ettiklerini ifade eden Şahin, "Güneş panellerini üç yıl önce çiftliğimize kurduk. Saatte 11,5 kilovat enerji üretimi ile yaklaşık 100 ağacın su ihtiyacı karşılanmakta. Günlük olarak 150 dönümlük bir alanda sulama yapabiliyoruz tabi bu güneşin durumuna göre değişebiliyor" dedi.

Şahin "Bölgemizdeki kayısı üreticilerine sistemi öneriyoruz gelsinler sistemi görsünler hem damlama hem de yağmurlama sulama da verimli bir sistem. Arpa ve buğday sulamasında verimli oluyor yaklaşık 30 dönümlük bir arazide arpa ve buğday sulaması yapıyoruz. Fırat EDAŞ aylık 4-5 bin TL para ödüyorduk artık bu para cebimizde kalıyor ve sistem 6-7 yılda kendini amorti ediyor" diye konuştu.

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