Çiftçinin Kaderi Tehlikede: Üreticiyi Zorlayacak Yeni Gelişme

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, çiftçilik sektörünün büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek açıklamalar yaptı.

Portakal yakıt, elektrik ve sulama maliyetlerindeki artışlara dikkat çekerek "Gübre ve yemde KDV artışı çiftçinin giderlerini artıracak ve piyasaya yansıyacak" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ BORÇLA YAŞIYOR

Portakal, çiftçilerin zaten borç batağında olduğunu ve maliyetlerin artmasının üretimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Gübreye gelecek KDV artışının birçok çiftçinin ekim yapmaktan vazgeçmesine neden olabileceğini belirtti.

Portakal, "Çiftçi zaten borçla yaşıyor, geleceğini ipotek altına almış durumda" dedi.

“YEM 600 LİRA OLACAK”

Ziraat Mühendisi Fuat Salan ise gübre ve yemde planlanan yüzde 10 ve yüzde 20'lik KDV artışının büyük tepki çektiğini söyledi.

Salan "Örneğin, 500 lira olan yem 600 lira olacak" diyerek durumu özetledi. Ayrıca Salan bu artışın çiftçileri daha zor bir konuma sokacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi, çiftçi ve üreticilerden tepki topladı. Yetkililer, artan maliyetlerin üretimi olumsuz etkileyeceğini ve KDV artışının hem üreticiye hem de tüketiciye yansıyacağını aktardı.