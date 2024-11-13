Çiftçinin kasasından marketlere 2 milyar lira akacak. Sermaye 'tabelaya' yüklenecek

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirket sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu. Sermaye 500 milyon liradan 2,5 milyar liraya çıkarılırken, paranın çiftçinin kasasından çıkacağı ileri sürüldü.

ÇİFTÇİ KAN AĞLARKEN PARA YENİ TABELALARA AKACAK

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin tabelalarının değiştirileceği ve bunun için 500 milyon lira para harcanacağı haberleri, tepkilere neden olmuştu. İşte bu tepkiler dinmeden yeni bir karar geldi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi 500 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini 2,5 milyar liraya çıkartılması için SPK'ya başvurdu. Peki 2 milyar liralık sermaye nereden karşılanacak. İşte bu önemli sorunun yanıtı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden oldu. Çiftçiye verilmeyen para böylece Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketine aktarılıyordu.

Bir taraftan çiftçilin ürünlerinin pazarlamasında sıkıntı çekiliyor bir yandan ise gıda enflasyonu konusunda hedeflenen rakamlar tutturulamıyor. Olan yine çiftçiye oluyor.

ÇİFTÇİNİN ÜRETİMDE KULLANACAĞI 2 MİLYAR LİRA MARKETLERE AKTARILACAK

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin yüzde 100 hissesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin. SPK'ya yapılan başvuruyla birlikte sermaye artırımının kim karşılaycak sorusunun yanıtı belli. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bankası...Sermaye artırımı için kullanılacak nakit 2 milyar lira tamamen, Merkez Birliğinin kasasından yani çiftçi ortaklarından çıkacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin kurulduğundan bu yana Merkez Birliğine bugüne kadar bir kâr transferi olmamış. Marketlerin Merkez Birliği kaynakları, yani çiftçi ortaklarının tarımsal üretiminde kullandırılması gereken kaynaklardan finanse edilmesi dikkat çekiyor..

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde tehdit skandalı. “Beni kurtarmazsanız sizi de yakarım”

Yeni logo çalışmasıyla birlikte 2500 marketin tabelalarının değişimi personelin kıyafeti ve market iç dizaynına 500 milyon lira harcanacak olması tartışma yaratmıştı