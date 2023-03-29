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Çiftçinin parası lüks araçlara gitti: 60 yöneticinin her birine Audi makam aracı kiralandı

Türkiye’nin çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait iştiraklerin bağlı olduğu Tarım Kredi Holding’de üst düzey yöneticilere kiralanan makam araçlarına ödenen aylık para dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:26
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Çiftçinin parasıyla makam aracı keyfi

Çiftçinin parası lüks araçlara gitti: 60 yöneticinin her birine Audi makam aracı kiralandı
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Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Kredi Holding’in talimatıyla tüm şirket yönetim ve icra kurulu üyeleri, grup başkanları, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kullandıkları Volkswagen Passat makam araçları iptal edilerek yerine Audi marka makam araçları kiralandı.

MAKAM ARACI GİDERİ 4'E KATLADI

Daha önce kullanılan Passat marka makam aracının her birine aylık 12 bin lira kira ödenirken, yeni kiralanan Audi marka makam aracının her birine ise aylık 47 bin lira ödenecek. Audi marka makam aracından 60’a yakın ve 3 yıllığına bir kiralama yapıldığı kaydediliyor.

Öz sermayesi tamamen çiftçiye ait olan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketlerin bağlı olduğu Tarım Kredi Holding’de lüks makam araçlarının tercih edilmesi tepki çekerken, çiftçiye ait öz kaynakların tamamen atamayla gelen ve mevcut sermayenin oluşmasında hiçbir katkısı olmayan kurum yöneticileri tarafından nasıl hoyratça kullanıldığını gözler önüne seriyor.

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