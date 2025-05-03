Çiftçinin sesi CHP'li Karakoz’dan yükseldi: 'Elektrik fiyatları düşsün!'

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ve belediye meclis üyeleriyle Aydın’ın Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bölgede çiftçilerin sorunlarını dinleyen Evrim Karakoz, Koçarlı Yeniköy’de pamuk tarımının yoğun olarak yapıldığını ifade etti.

ÇİFTÇİLERİN YAŞADIKLARI EKONOMİK SIKINTI

Karakoz, "Burada pamuk tarımı ile özellikle uğraşan çiftçilerimizin en az yüzde 50’si tarlaları icarlıyorlar. Parayı ödediler, hazırlıklar yaptılar. Ama bu sulama kararındaki belirsizlik yüzünden ne yapacaklarını bilemez durumdalar" dedi.

Karakoz, Koçarlılı çiftçilerle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biliyorsunuz hep tekrarlıyoruz, her yerde söylüyoruz; girdi maliyetleri çok yüksek üstüne üstük ciddi kuraklık ve su problemi de var. Burada artezyenle tarlalarını sulayanlardan da çok yüksek meblağlar da para alıyorlar. Tarımsal üretimde kullanılan elektrik fiyatları da çok yüksek. Tarım Türkiye toplumunun temelidir, kalkınmanın temelidir. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız üretmeye devam etmek istiyorlar. Ama yıllardan beri ekiyorlar, dikiyorlar girdi maliyetleri çok yüksek. Sattıkları ürünler para etmiyor. Bir de üstüne üstlük bu ciddi kuraklıkta gerçekten çiftçilerimiz çok zor durumdalar.

YETKİLİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Buradan iktidara sesleniyoruz; çiftçilerimizin, hayvancılarımızın sesini duyun. Tarımsal üretimde kullanılan elektrik maliyetlerini aşağıya düşürün. Kendi artezyeni ile kendi tarlasını sulayan çiftçilerimizden fahiş meblağlar almayın. Burada ciddi indirim bekliyoruz. Girdi maliyetlerinde özellikle çiftçilerimize yardımcı olun. Su verilemeyen bölgelerde mağdur olacak çiftçilerimiz için de devletin gerekli desteklemeleri sağlaması gerekiyor. Özellikle afet bölgesi ilan edip buradaki çiftçilerimizin zararlarının giderilmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz icarla tarlayı ekiyor; bankalara, kooperatiflere ciddi borçları var. Bu borçların da biz bu sene kuraklıktan ve çiftçilerimizin mağduriyetinden dolayı ertelenmesini istiyoruz. Faizlerinin alınmamasını istiyoruz. Çiftçilerimize destek istiyoruz."