Çiftçinin yeni gözdesi oldu. Kilosu 500 lira

Trabzon'da salep üretimi, son yıllarda üreticilerin yüzünü güldürüyor. Fındık ve çaya alternatif olarak öne çıkan salep, kilosu 1500 TL'den satılıyor ve sahilden yüksek rakımlara kadar geniş bir alanda yetiştirilebiliyor. Türkiye'de devlet izni ile sertifikalı şekilde üretilebilen salep, Trabzon'da 45 üreticiye ulaşmış durumda. Bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifikalı özel bir firma, 15 dönümlük bir çiftlikte salep üretiyor.

Salep danışmanı İlyas Altun, salebin hikayesinin Gürcistan'dan Trabzon'a uzandığını belirtiyor. Altun, "Salep ekme işi Gürcistan'a dayanıyor. Orada her şey serbest. İlk önce dağlardan söküm yaparak başladık ve küçük çaplı üretimle devam ettik," diye konuştu.

SALEP NASIL YETİŞİR?

Salep üretimine başlamak için öncelikle toprağın yapısının önemli olduğunu vurgulayan Altun, "Toprak ağırsa yumuşatmaya çalışıyoruz. İmkanı olan herkesin bu işe başlamasını istiyoruz. Salep, toprağın içinde kendini üreten bir bitki. Bölgemiz buna çok uygun. Trabzon'da 45 üreticimiz ile çeşitli bölgelerde salep denemeleri yapıyoruz. Sahil kesimlerinde bile salep üretimi mevcut. Bugün salep kilosu 1500 TL. Bir metrekareye dikilen salep 3-4 bin lira kazandırıyor. 100 metrekare bir bahçeniz olsa, 20 dönüm fındıklığa bedel olur. Bu iş, tek kişi tarafından rahatlıkla yapılabilir" dedi.

Salep üretimini öğrenmenin önemine değinen Altun, "Kumlu, yumuşak toprakları tercih ediyoruz çünkü verim çok daha güzel oluyor. Üreticilere verdiğimiz ürünü 10 yıllık alım garantisiyle sunuyoruz. Satış sorununuz yoksa ve dikim yapacak toprağınız varsa salebi tercih edin. Salep, dondurmadan kozmetik ve ilaç sanayine kadar geniş kullanım alanlarına sahip" dedi.

Altun, "Bugün 1500 liralık salep diktiniz, 4500 TL kazanırsınız ve tekrar 1500 liralık salep dikebilirsiniz. 100 metrekarelik bir alandan 400 bin lira kazanabilirsiniz. Şu anda 15 dönümlük bir arazide salep dikimi yaptık ve üretimimizi artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SALEP NEMLİ TOPRAĞI SEVER

Altun, "Salep nemi seven bir bitki. Dikimden sonra toprak nemli tutulmalı. Eğer yağmur yağıyorsa sulamaya gerek yok, ancak kuraksa 2-3 günde bir sulanmalı. Üreticilerimiz, salebi topraktan satıyor çünkü ürün kıtlığı var. İki yıldır üreticilerimiz üretmek amacıyla salep alıyor ve bu yıl tarlalarında 400 kilogram ürün var. Önümüzdeki yıl bu miktar üçe katlanacak" dedi.

Altun, "Bugün dövize veya dolara para yatırmam, salebe yatırırım çünkü para toprakta yatıyor. Salep, toprakta 12 ay kalıyor ve çoğalıyor. Söküp tekrar dikiyorsunuz ve her yıl ürün alıyorsunuz. Fındık veya çay gibi değil, hamallık gerektirmiyor" şeklinde konuştu.