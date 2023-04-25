Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü

DHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi’nde meydana geldi.

Fıstık bahçesinde Bedir Ekinci'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. Ekinci, traktörün altında kaldı.

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bedir Ekinci’nin cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.