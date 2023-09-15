Çifte ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Özge Yağız sessizliğini bozdu

Safir dizisinin oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, aynı gün sevgililerinden ayrılınca çifte ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı. Dizide partner olan ikilinin aşk yaşamaya başladıkları iddia edilince Özge Yağız’dan açıklama geldi.

Çifte ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Özge Yağız sessizliğini bozdu

ATV'de yayınlanan Safir dizisinin oyuncuları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, aynı gün sevgililerinden ayrıldı.

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Dizide partneri oynayan ikilinin aşk yaşamaya başladıkları iddia edilince Özge Yağız'dan cevap geldi. Hakkındaki ihanet iddiasını yalanlayan oyuncu, Gökberk Demirci ile karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirdiğini söyledi.

"KONUŞARAK AYRILDIK, HAYATIMDA KİMSE YOK"

Uzun yıllardır birlikte olduğu Gökberk Demirci'yi aldattığı iddia edilen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok. Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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DEMİRCİ VE KOYUNCUOĞLU BİRBİRİNİ TAKİBE ALDI

Öte yandan Özge Yağız ile ayrılan Gökberk Demirci ile Burak Berkay Akgül ile ilişkisini bitiren Hira Koyuncuoğlu'nun Instagram'dan birbirini takibe alması kafa karıştırdı.

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