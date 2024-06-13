Çiftlik evinde çıkan yangın, gül seralarına sıçramadan kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Çiftlik evinde çıkan yangın, gül seralarına sıçramadan kontrol altına alındı

Orhangazi'deki gül seralarının arasındaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Muradiye Mahallesi'nde bir çiftlik evinde meydana gelen yangın, hızla büyüyerek çevreye yayılmadan önce itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sularında, gül üreticisi Orhan Aydın'a ait seraların yanındaki çiftlik evinin 2. katında başladı. Alevler hızla yayılarak evi sardı ve durum ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, yangın seralara sıçramadan yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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