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Jandarmadan horoz ringine çevrilen çiftlik evine baskın

Iğdır'da horoz ringine çevrilen çiftlik evine jandarma baskını. 1 kişi gözaltına alındı, 102 kişiye 464 bin lira ceza kesildi. Yaralı 30 horoza el konuldu

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:37
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Çiftlik evini horoz ringine çevirdiler. Jandarma bastı 464 bin lira ceza kesti

Jandarmadan horoz ringine çevrilen çiftlik evine baskın
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Iğdır'da, horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çiftlik evine baskın yapan jandarma, yaralı 30 horoza el koydu. Dövüşü organize eden 1 kişi gözaltına alınırken, 102 kişiye de 464 bin 508 lira ceza kesildi. 

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesi'ndeki çiftlik evinde horoz dövüşü organizasyonu düzenlendiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Horoz dövüşü için özel ringin oluşturulduğu çiftlik evine baskın yapan ekipler, çeşitli yerlerinden yaralanmış 30 horoza el koydu. Dövüşü organize eden F.D. gözaltına alınırken, horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek organizasyona katılan 102 kişiye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak'tan toplam 464 bin 508 TL ceza uyguladı. 

 TRABZON POLİS DE HOROZ RİNGİNE BASKIN YAPTI

Trabzon’da da  polis operasyonunda bir kulübede horoz dövüştürdüğü belirlenen 16 kişiye toplam 64 bin 880 lira ceza uygulandı.
Ortahisar ilçesinde bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, operasyon düzenledi.

Baskında kulübe içerisinde hazırlanan alanda horoz dövüştürerek izlediği tespit edilen 16 kişi yakalandı. Horozlar da kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Horoz sahipleri ve ikametin sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 16 kişiye ise toplam 64 bin 880 lira para cezası uygulandı.

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