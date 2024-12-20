Çiftlik yangınında binlerce civciv öldü

Kaynak: DHA
Çiftlik yangınında binlerce civciv öldü

Mersin Tarsus'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv öldü.

Mersin Tarsus'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv öldü.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kütüklü Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tünel şeklindeki kümesin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli suyla müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre 4 bin 500 dolayında civciv öldü. İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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