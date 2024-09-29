Çiftlikte vahşet: 8 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Çiftlikte vahşet: 8 yaşındaki çocuk öldü

İngiltere’deki bir çiftlikte vurulan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Cumbria bölgesindeki Warcop şehrinde bir çiftlikte vurulan sekiz yaşındaki çocuk, başından ve yüzünden aldığı ciddi yaralar nedeniyle hayatını kaybetti1. Cumbria Polisi, olayın Cumartesi günü saat 14.50 civarında meydana geldiğini ve ihbar üzerine polis ile Kuzey Batı Ambulans Servisi’nin olay yerine geldiğini belirtti. Polis, olay yerinde silahı emniyete aldı ve çocuğu hava ambulansıyla hastaneye kaldırdı. Ancak, çocuk gece yarısı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak 60’lı yaşlarda bir adam, ağır ihmalkarlık sonucu adam öldürme şüphesiyle tutuklandı ve polis gözetiminde tutulmaya devam ediyor. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Cumbria Polisi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu trajik olay, bölgede büyük üzüntü yarattı ve toplumda derin bir etki bıraktı. Yetkililer, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için titizlikle çalışıyor.

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