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Yem karma makinesine düşüp öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, Afganistan uyruklu Gholamdastgır Ahmedzey (31), düştüğü yem karma makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 18:47
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Çiftlikte yem karma makinesine düşüp öldü

Yem karma makinesine düşüp öldü
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Olay, saat 08.00 sıralarında Tire'ye bağlı Çayırlı köyü, Karşıyaka mevkindeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Gholamdastgır Ahmedzey, yem karma makinesinin temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetti.

Ahmedzey'in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yem karma makinesine sıkışan Ahmedzey, olay yerindeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ahmedzey'in cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. (DHA)

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