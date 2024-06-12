Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı

Kaynak: DHA
Çiftlikteki yangında 1000 ot balyası yandı

Edirne’deki bir çiftlikte kaynak işlemi esnasında yangın çıktı. Çıkan yangında yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi esnasında çıkan kıvılcımlar, yakındaki ot balyalarına sıçradı.

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Sıcak havanın da etkisiyle balyalar kısa sürede yanmaya başladı. Çıkan yangın giderek büyüdü. Çiftlik çalışanları kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeyi başaramayınca durumu Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Yangın büyükbaşların da içinde bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 1000 ot balyası yandı. Yangına müdahale etmek isterken kolu hafif şekilde yanan bir çiftlik görevlisine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

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