Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: İHA
Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

İnegöl’de taksicilik yapan Memduh Bayrak, içerisinde altın, döviz ve para dolu bulduğu çantayı sahibi bulunarak teslim etti.

İnegöl AVM taksi durağında esnaflık yapan taksici Memduh Bayrak, durağın hemen yanında çanta buldu. Çantanın içini açıp kontrol eden para ve altın olduğunu gördü.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giden taksici esnafı, çantanın sahibinin bulunup teslim edilmesi için çantayı zabıta ekiplerine verdi.
Tutanak tutularak alınan çantada yapılan inceleme sonucunda çanta sahibinin kimliği zabıta ekipleri tarafından tespit edildi.
Telefonla aranarak ulaşılan çanta sahibi, İnegöl Belediyesi’nden çantasını aldı.

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