Çiğ balık gözü yedi. İzlenme aşkı sağlık da dinlemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çiğ balık gözü yedi. İzlenme aşkı sağlık da dinlemiyor
Tuba Güleç, isimli sosyal medya fenomeni çiğ balık gözü yediği anları paylaştı.

Tuba Güleç isimli sosyal medya fenomeni 'işlenmemiş gıda diyeti' adı altında çektiği çiğ et yediği anları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

TikTok'ta paylaşımlar ve 'doctorgulec' kullanıcı ismini kullanan Tuba Güleç, daha önce çiğ ciğer yediği videoyu izleyicileriyle paylaşmıştı.

Video izleyen birçok kişi çiğ ette bulunabilecek parazitleri ve ortaya çıkarabileceği tehlikeleri anlatsa da Güleç, çiğ et yemeyi sürdürüyor

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı programa da katılan fenomen bu kez çiğ bir balığın gözlerini yediği anları paylaştı.

Tuba Güleç paylaştığı görüntülerde, "Aşk olsun gerçekten ya. Ben sizin başınızı öne eğdirir miyim? 2. sezon 18. bölüm. Ben daha önce hiç göz yemedim. Isırayım mı? Buna şey dökeyim biraz, tentürdiyot." diyerek çiğ balık gözlerini yedi.

Gündem olan görüntülere tepki yağdı.

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