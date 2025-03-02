Çığ felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi: 1 işçiden hala haber alınamıyor

Uttarakhand'in Chamoli bölgesinde Cuma günü meydana gelen çığ felaketinin ardından, ölü sayısı artmaya devam ediyor. İlk etapta 54 işçinin, Badrinath Tapınağı'na yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Mana köyü yakınlarındaki bir inşaat alanında göçen karla birlikte 8 konteyner ve bir barakanın altında kaldığı bildirilmişti. Bu olayda, 33 işçi Cuma akşamı, 17 işçi ise Cumartesi günü arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarıldı.

Çığda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 7'ye yükseldi. Zorlu hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kurtarma çalışmaları aksarken, askeri personel ve yerel kurtarma ekipleri, hayatta kalanları çıkarmaya devam ediyor. Zorlu hava koşullarının etkisiyle, gece boyunca operasyonlar ara verilse de, yaklaşık 200 kişi ve 6 helikopterle çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

ÇIĞ ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN TANIKLIKLARI

Çığ felaketinin yaşandığı kampın içindeki işçiler, yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, olayın şiddetinden bahsediyorlar. Mahsur kalan işçilerden Manoj Bhandari, uyanır uyanmaz zirveden kayan büyük bir kar kütlesiyle karşılaştığını ve herkesi uyandırmaya çalışarak yakınındaki bir yükleyici makinesinin arkasına sığındığını belirtti. Gopal Joshi ise, çığ anında karın dışarıda hızla yağmaya başladığını ve birdenbire büyük bir gürültüyle karın kendilerine doğru yuvarlandığını söyledi. Hızla koşmaya çalıştıklarını fakat yoğun kar nedeniyle zorlandıklarını ifade etti.

KURTARMA EKİPLERİ ÇIĞ ALTINDAKİ İŞÇİLERİ ARIYOR

Uttarakhand Valisi Pushkar Singh Dhami, dün havadan yaptığı incelemede, kurtarma çalışmalarının geldiği noktayı gözden geçirdi ve kaybolan işçilerin bulunması için çalışmalara hız verileceğini söyledi. Eyalet yönetimi, arama çalışmalarını "savaş ayarında" sürdürdüklerini duyurdu. Aynı zamanda, hükümetin merkezi ve yerel yetkilileri de kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Kurtarma çalışmaları sırasında helikopterler, RECCO radarları, insansız hava araçları ve çığ kurtarma köpekleri kullanılıyor. Çığ bölgesinin yüksekliği 3200 metreyi aşarken, sıcaklıklar -12 dereceye kadar düşüyor. Ayrıca, Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve ITBP (Hindistan-Tibet Sınır Polisi) gibi birimler de bölgedeki operasyonlara katılıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eyalet hükümeti, kaybolan işçilerin bulunması için çabalarını yoğunlaştırarak, kurtarma çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Çığdan etkilenen alan, 3200 metreye kadar yükseliyor ve gece sıcaklıkları -12 dereceye kadar düşüyor. Kurtarma ekiplerinin, tecrübeli personel ve gelişmiş ekipmanlarla yapılan bu operasyonlar, hayat kurtarmak adına büyük bir önem taşıyor.