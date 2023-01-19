KRT Genel Yayın Yönetmeni 41.5 yıl hapis cezası alan çocuk tecavüzcüsünü suçlu göstermekten yargılanıyor

KRT com.tr,.Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner, 2 yaşındaki bir çocuğa tevak eden ve mahkemece 41.5 yıl hapis cezasına çarptırılan kişiyi ‘Suçlu göstermekten’ yargılandığını açıkladı.
Güner, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.
“2 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden ve mahkemece 41.5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir yavşağı 'suçlu gösteren' haberi yayınlamaktan 2 yıl hapis istemi ile yargılanıyorum. Adaletini sevdiğimin Türkiyesi!”
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