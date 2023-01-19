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KRT Genel Yayın Yönetmeni 41.5 yıl hapis cezası alan çocuk tecavüzcüsünü suçlu göstermekten yargılanıyor

KRT.com.tr, Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner, 2 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden ve 41.5 yıl hapis cezası alan kişiyi ‘Suçlu göstermekten’ yargılandığını açıkladı. Vatandaş 'siz kimin savunucususunuz' demekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:30
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Cihan Güner çocuk tecavüzcüsünü suçlu göstermekten yargılanıyor

KRT Genel Yayın Yönetmeni 41.5 yıl hapis cezası alan çocuk tecavüzcüsünü suçlu göstermekten yargılanıyor
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KRT com.tr,.Genel Yayın Yönetmeni Cihan Güner, 2 yaşındaki bir çocuğa tevak eden ve mahkemece 41.5 yıl hapis cezasına çarptırılan kişiyi ‘Suçlu göstermekten’ yargılandığını açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

“2 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden ve mahkemece 41.5 yıl hapis cezasına çarptırılan bir yavşağı 'suçlu gösteren' haberi yayınlamaktan 2 yıl hapis istemi ile yargılanıyorum. Adaletini sevdiğimin Türkiyesi!”

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ESARET İÇIN DE TUTANLARI SAKLAYANLATI HAYATLARINI ÇALANLARI İHBAR ETMEK SUÇ İŞLEYİP İŞLEDİGİ SUÇU BİLGİLENDİRMEK İHBAR ETMEK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE HABER YAPMAK TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK TÜRKİYE CUMHURİ DEVLETİNDE SUÇ KABUL EDİLEMEZ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK TOPLUMUN GÖREVİ VİCDANEN DE MERHAMETTİR
19.01.2023 12:29
TECAVÜZCÜ YÜ İHBAR ETMEK TACİZCİYİ İHBAR ETMEK REŞİT OLMAYAN ÇOÇUGU İSTİSMAR ETMEK EVLENDİRMEK ÇOCUKLARA KORUMAK SAHİP ÇIKMAK TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEYENİ COCUKLARI KARANLIK  
 
ESARET İÇIN DE TUTANLARI SAKLAYANLATI HAYATLARINI ÇALANLARI İHBAR ETMEK SUÇ İŞLEYİP İŞLEDİGİ SUÇU BİLGİLENDİRMEK İHBAR ETMEK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE HABER YAPMAK TOPLUMU BİLGİLENDİRMEK TÜRKİYE CUMHURİ DEVLETİNDE SUÇ KABUL EDİLEMEZ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK TOPLUMUN GÖREVİ VİCDANEN DE MERHAMETTİR
19.01.2023 12:29
TECAVÜZCÜ YÜ İHBAR ETMEK TACİZCİYİ İHBAR ETMEK REŞİT OLMAYAN ÇOÇUGU İSTİSMAR ETMEK EVLENDİRMEK ÇOCUKLARA KORUMAK SAHİP ÇIKMAK TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI GÖSTERMEYENİ COCUKLARI KARANLIK  
 
vecdet çiçek
19.01.2023 12:17
ADALET DİYE BİRŞEY KALMADI HERŞEYİN ÇİVİSİ ÇIKTI ARTIK  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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