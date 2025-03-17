Cihan ve Alya arasındaki gerilim artıyor

Pazartesi akşamları izleme rekorlarıyla damga vuran "Uzak Şehir'in yeni tanıtımda, Cihan'ın Alya'ya yatak alması ikili arasındaki gerilimi artırırken, Cihan'ın gözü kolyeye takılıyor. Kolyeyi doğum günü için aldığını ve fazla anlam yüklememesi gerektiğini söyleyerek Alya'yı takmaya ikna etmeye çalışırken, imalı bir şekilde "Cihan üzülür" demesi Alya'yı şaşırtıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.