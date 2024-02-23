Cihat Arslan 'Emrinizdeyiz' diyerek açıkladı

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan maçın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Arslan, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bu maç için kent olarak heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

"BU MAÇA ŞEHİR OLARAK HAZIRIZ"

Arslan, maçın güzel ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi ve şunları söyledi:

Maçın kentimizde yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF Başkanımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza ve kulüp yönetimimize minnettarız.

Şanlıurfa'nın en büyük özelliği misafirperverliği, Göbeklitepe ile medeniyetin başlangıcı ve Anadolu'nun neşesi olmasıdır. Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyoruz.

Tesislerimiz, sahalarımız, halkımız ve imkanlarımızla onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ne zaman ne isteseler hazırız. Umarız maç ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlar. Tüm Türkiye ve dünyaya örnek bir maç olur.

Şanlıurfa halkı ve Şanlıurfaspor olarak bu maça hazırız, takımlarımızı ve taraftarlarımızı özlemle bekliyoruz.