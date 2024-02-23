Cihat Arslan 'Emrinizdeyiz' diyerek açıkladı

Kaynak: AA
Cihat Arslan 'Emrinizdeyiz' diyerek açıkladı
Cihat Arslan, Süper Kupa için Şanlıurfa'da yapılacak maç hakkında konuşurken önemli mesajlar da verdi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan maçın gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Arslan, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bu maç için kent olarak heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

"BU MAÇA ŞEHİR OLARAK HAZIRIZ"

Arslan, maçın güzel ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi ve şunları söyledi:

Maçın kentimizde yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımıza, TFF Başkanımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza ve kulüp yönetimimize minnettarız.

Şanlıurfa'nın en büyük özelliği misafirperverliği, Göbeklitepe ile medeniyetin başlangıcı ve Anadolu'nun neşesi olmasıdır. Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyoruz.

Tesislerimiz, sahalarımız, halkımız ve imkanlarımızla onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ne zaman ne isteseler hazırız. Umarız maç ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlar. Tüm Türkiye ve dünyaya örnek bir maç olur.

Şanlıurfa halkı ve Şanlıurfaspor olarak bu maça hazırız, takımlarımızı ve taraftarlarımızı özlemle bekliyoruz.

İlgili Haberler
Son dakika... Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih resmen açıklandı
Süper Kupa Elazığ'a geliyor. Murat Kurum ve Ali Koç hedef göstermişti
'Süper Kupa Şanlıurfa'da. Hayırlı olsun'
Süper Kupa iptal oldu mu? Yeni açıklama geldi
Fenerbahçe'den Süper Kupa ile ilgili açıklama! CİMER'e yapılan başvurunun yanıtı paylaşıldı
Son Haberler
Zafer Partili aday ile AKP’li aday arasında ilginç diyalog. ‘Afganlar giderse tarım biter’ Gündem
Zafer Partili aday ile AKP’li aday arasında ilginç diyalog. ‘Afganlar giderse tarım biter’
Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı Gündem
Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı
Sahte kimlik gösterdi, Mobil Park Ekipleri’nin dikkatinden kaçamadı Gündem
Sahte kimlik gösterdi, Mobil Park Ekipleri’nin dikkatinden kaçamadı
Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak. SGK kararı aldı müfettişler denetime başladı Ekonomi
Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak. SGK kararı aldı müfettişler denetime başladı
Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu Gündem
Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu
Tadic'ten flaş Galatasaray itirafı Spor
Tadic'ten flaş Galatasaray itirafı