Cihat Yaycı uyardı

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türklük tanımının yapıldığı Anayasa'nın 66. maddesine herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

"Anayasa'nın hangi maddesi sizi rahatsız ediyor?" diye soran Yaycı, Kosova örneği vererek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Yaycı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu madde madde söylesinler. Örneğin 'şu madde Türkiye'nin demokratik olmasına engeldir' desinler. Hangi madde o? Hangi madde sizi kısıtlıyor? Bunun neresi askeri Anayasa'dır 50 kez maddeleri değiştirildi.

"DİLİNİZİN ALTINDAKİ BAKLAYI ÇIKARIN"

Dilinizin altındaki baklayı çıkartın. Türk tanımının yapıldığı Anayasa'nın 66. maddesi son derece normaldir. Dünyanın her yerinden vardır bu. Türk olmak bir ayrıcalıktır. Sen Türk kimliğini diğer etnik gruplarla aynı tutamazsın.

"66. MADDE MEMLEKETİN DİREĞİDİR"

Türk'ün ulus kimliğini Türkiyelilikle parçalamaya kalkmak ülkeyi parçalamak demektir. Kosova örneği çok önemlidir. O yüzden anayasamızdaki ilk 4 madde ve 66. madde önemlidir. Siz 66. maddedeki Türklük tanımını ortadan kaldırırsanız o zaman ırkçılık artar faşistlik artar." Herkesi Anayasa'nın 66. maddesini sahip çıkmaya davet ediyorum. 66. madde bu memleketin direğidir."