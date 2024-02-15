Cihat Yaycı’dan flaş iddia: FETÖ en az eskisi kadar güçlü

FETÖ bağlantıları sebebiyle görevlerine son verilen 450 hakim savcı hakkında mesleğe iade kararının verilmesi üzerine tartışmalar yeniden başladı.

Bu olayın yanı sıra sınırlardan Türkiye’ye geri dönmeye çalışan FETÖ mensuplarının da yakalanması akıllara örgütün yeniden güçlendiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı da konuyla ilgili katıldığı bir yayında flaş iddiada bulundu. Yaycı FETÖ’nün Türkiye’de artık en az eskisi kadar güçlendiğini söyledi.

Yaycı yayında, ‘‘Artık FETÖ en az eskisi kadar güçlü. Fakat geçmişten aldığı derslerle daha organize ve daha acımasız. Sanmasın ki kimse ben bunlara söz söylemiyorum onlarla iyi geçinirim. Öyle bir şey yok bu örgütte. Sadece sıranı ertelersin. Siyasilere buradan sesleniyorum. ‘Bunlarla normalleşelim, sosyal yara var’. Sosyal yarayı şimdi doğuruyorsunuz. Kumpas davalarıyla adaleti sarsan FETÖ’dür. Fetullahçılar en başta adalete güveni sarsmıştır bu memlekette’’ ifadelerini kullandı.

YENİ VİDEO YAYINLADI

Terörist Gülen, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda,''14 asır evvel yine bir böyle geceydi, Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi'' diyerek yeniden diriliş mesajı verdi.

Paylaşılan videoda Gülen’in konuşmasının yapılan montajlarla sık sık kesildiği görülürken, o kadar düzenleme ve kurgu yapılmasına rağmen terörist Gülen’in konuşmakta zorlandığı anları gizleyemediler.

FETÖ’DEN YARGILANAN 450 HAKİM GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensuplarını HSK görevden alınmıştı.

Sabah gazetesinden İlker Turak’ın haberine göre, görevlerinden ihraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi is meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

Danıştay, verdiği bu karara gerekçe olarak, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.