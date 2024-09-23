Cihat Yaycı'dan Mavi Vatan çıkarması! Ege'de Zürafa Adası'ndan Yunan'a bayrak açtı

Mavi Vatan'ın mimarlarından birisi olan Tümamiral Cihat Yaycı, Zürafa Adası'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı Paşa Mavi Vatan çıkarmasında, "Zürafa Adası Türkündür diyemeyen Türk değildir" şeklindeki önemli açıklamayı yaptı.

Cihat Yaycı: Mavi Vatan’da 550 yıllık gaz ihtiyacımız mevcut

Cihat Yaycı, şunları belirtti:

"MAVİ VATAN'A SAHİP ÇIKMAK TAMAMEN VARLIK GÖSTERMEK OLUR"

"Gidemediğin yer senin değildir! 'Mavi Vatan bizimdir' deyip Mavi Vatan'da bulunmayarak Mavi Vatan'a sahip çıkılmaz! Mavi Vatan'a sahip çıkmak ancak buralarda bulunmakla, avlanmakla, gezmekle, gemi, bot dolaştırmakla yani tamamen varlık göstermekle olur!

"ZÜRAFA ADASI TÜRKÜNDÜR DİYEMEYEN TÜRK DEĞİLDİR!"

Sessizliğimiz Yunan'a ses olmasın diye biz de bugün yani 22 Eylül 2024 günü Gökçeada'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünde Gökçeada'nın bir kayası olan Zürafa Adası'ndayız! Bir kaya deyip geçmeyin çünkü bu adanın etrrafında oluşan karasuları köyleriyle birlikte bir Gemlik ilçemiz kadardır! Altındaki petrol, doğalgaz, hidrokarbon ve balıklarıyla büyük bir zenginlik kaynağıdır! Burayı sahipsiz bırakmayalım, sahip çıkalım! Zürafa Adası Türkündür diyemeyen Türk değildir!"

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Cihat Yaycı, 29 Nisan 1966'da Elazığ'da doğmuş bir Türk asker, akademisyen ve yazardır. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında ise Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi, ABD'de fizik ve elektronik mühendisliği alanlarında yüksek lisans yapmış ve İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

Yaycı, Türk Deniz Kuvvetleri'nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2016 yılında tümamiral rütbesine terfi etti

"FETÖMETRE" adlı uygulamayı geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasını tespit etmede önemli bir rol oynadı.

Ayrıca, Libya ile Türkiye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak tanındı.

2020 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmiş ve bu durum üzerine istifa etti.

Şu anda Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (Türk DEGS) başkanlığını yapıyor.

MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan bir doktrin. Bu kavram, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını koruma amacıyla geliştirilmiştir ve denizcilik stratejisinin önemli bir parçası.

Mavi Vatan doktrini, ilk olarak 2006 yılında emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atıldı.

Daha sonra, Cihat Yaycı'nın katkılarıyla geliştirilmiş ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu doktrin, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruma amacı taşır.