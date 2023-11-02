Cihat Yaycı’dan şok iddia. ABD Dışişleri Bakanı Filistinlileri alın demeye geliyor

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’ye gelişini yorumladı. Yaycı, Bakan’ın Türkiye’ye ‘Filistinlileri ülkenize alın’ teklifinde bulunabileceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cihat Yaycı’dan şok iddia. ABD Dışişleri Bakanı Filistinlileri alın demeye geliyor

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenerek artarken bütün dünya gözünü bölgeden gelen haberlere çevirmiş durumda. Savaşın bölgeye sıçramasından korkulurken ABD’nin hamleleri de merakla bekleniyor.

ABD bölgeye savaş gemileri ve komandolarını gönderirken savaşa henüz dahil olmuş durumda değil. Ancak bölgeye üst düzey ziyaretlerle birlikte İsrail’in yanında olduklarını çok net gösteriyorlar. ABD Başkanı Joe Biden da bu desteği göstermek için savaşın başlarında İsrail’e giderek desteklerini iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da bu kapsamda Pazar günü Türkiye’ye gelecek. Blinken’in ziyareti ve söyleyecekleri merakla beklenirken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal Kanal’da katıldığı tv programında şok iddialarda bulundu.

‘‘FİLİSTİNLİLERİ TÜRKİYE’YE ALIN’’

Blinken’ın Türkiye’ye gelmesini değerlendiren Yaycı, ABD’li Bakan’ın bu ziyarette ‘Filistinlileri Türkiye’ye alın’ diyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı’nın Türkiye’ye gelmesinin hayra alamet olmadığını ifade eden Yaycı, ‘‘Bu gecikmiş ziyaretin altında "Gazze'nin boşaltılmasına Türkiye de tıpkı Suudi Arabistan ve Mısır gibi yardımcı olsun yani Filistinlilerin bir kısmını da siz alın" talebi çıkabilir.

Zaten 8-10 milyon sığınmacı var 500 bin de öyle gelsin diyen olursa bilin ki o ABD ve İsrail'in hizmetkarı kripto siyonisttir, kripto FETÖCÜ’dür.

Filistinliler de Türk Milleti'ni örnek alsın. Çanakkale Savaşı'nda , İstiklal Harbinde, 12-13 yaşında çocuklar dahi cephelere gidip şehit olmuştur.

İnsan 3 şey için tereddütsüz olarak ölür ; Vatanı için, namusu için ve şerefi için! Biz Türk Milleti olarak atalarımızdan böyle öğrendik.

Filistinliler de vatanlarını terk ettikleri an vatanlarını düşmana teslim ettikleri andır’’ ifadelerini kullandı.

screenshot-1.png

ÖNCE İSRAİL VE ÜRDÜN’E GİDECEK

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken'ın cuma günü İsrail ve Ürdün'e gideceğini söyledi. Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dahil İsrail hükümetindeki isimlerle görüşeceği belirtildi.

Miller, Blinken’ın Türkiye ziyareti sorulduğunda “Şu anda açıklama yapamam” dedi.

SON ZİYARETİ ŞUBATTAYDI

Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından Orta Doğu’da 7 ülkeyi ziyaret etmiş, bu ülkeler arasında Türkiye yer almamıştı. Blinken, en son olarak 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Ankara ve deprem bölgelerine giden Blinken’ın bu ziyareti, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

İlgili Haberler
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
En dövizci 'iller 'iller' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi
Cihat Yaycı kontrolsüz göçle bir ülkenin nasıl yıkılabileceğini tek tek anlattı
Cihat Yaycı'dan Meriç nehri uyarısı: Yunanistan topraklarımız üzerinden çit çekiyor
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken Yunan adaları çıkışı: Egemenlik devir şartları ortadan çıktı
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti Teknoloji
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti
Okan Buruk son kararını verdi Spor
Okan Buruk son kararını verdi
Osmaniye'de aranması bulunan 4 kişi yakalandı Gündem
Osmaniye'de aranması bulunan 4 kişi yakalandı
İşte karaciğer hastalıklarını tedavi eden ot Şifalı Bitkiler
İşte karaciğer hastalıklarını tedavi eden ot
En dövizci 'iller 'iller' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi Ekonomi
En dövizci 'iller 'iller' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi
Ailesinde prostat kanseri olanlar dikkat Sağlık
Ailesinde prostat kanseri olanlar dikkat