Cihat Yaycı’dan şok iddia. ABD Dışişleri Bakanı Filistinlileri alın demeye geliyor

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenerek artarken bütün dünya gözünü bölgeden gelen haberlere çevirmiş durumda. Savaşın bölgeye sıçramasından korkulurken ABD’nin hamleleri de merakla bekleniyor.

ABD bölgeye savaş gemileri ve komandolarını gönderirken savaşa henüz dahil olmuş durumda değil. Ancak bölgeye üst düzey ziyaretlerle birlikte İsrail’in yanında olduklarını çok net gösteriyorlar. ABD Başkanı Joe Biden da bu desteği göstermek için savaşın başlarında İsrail’e giderek desteklerini iletmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da bu kapsamda Pazar günü Türkiye’ye gelecek. Blinken’in ziyareti ve söyleyecekleri merakla beklenirken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal Kanal’da katıldığı tv programında şok iddialarda bulundu.

‘‘FİLİSTİNLİLERİ TÜRKİYE’YE ALIN’’

Blinken’ın Türkiye’ye gelmesini değerlendiren Yaycı, ABD’li Bakan’ın bu ziyarette ‘Filistinlileri Türkiye’ye alın’ diyebileceğini söyledi.

ABD Başkanı’nın Türkiye’ye gelmesinin hayra alamet olmadığını ifade eden Yaycı, ‘‘Bu gecikmiş ziyaretin altında "Gazze'nin boşaltılmasına Türkiye de tıpkı Suudi Arabistan ve Mısır gibi yardımcı olsun yani Filistinlilerin bir kısmını da siz alın" talebi çıkabilir.

Zaten 8-10 milyon sığınmacı var 500 bin de öyle gelsin diyen olursa bilin ki o ABD ve İsrail'in hizmetkarı kripto siyonisttir, kripto FETÖCÜ’dür.

Filistinliler de Türk Milleti'ni örnek alsın. Çanakkale Savaşı'nda , İstiklal Harbinde, 12-13 yaşında çocuklar dahi cephelere gidip şehit olmuştur.

İnsan 3 şey için tereddütsüz olarak ölür ; Vatanı için, namusu için ve şerefi için! Biz Türk Milleti olarak atalarımızdan böyle öğrendik.

Filistinliler de vatanlarını terk ettikleri an vatanlarını düşmana teslim ettikleri andır’’ ifadelerini kullandı.

ÖNCE İSRAİL VE ÜRDÜN’E GİDECEK

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken'ın cuma günü İsrail ve Ürdün'e gideceğini söyledi. Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu dahil İsrail hükümetindeki isimlerle görüşeceği belirtildi.

Miller, Blinken’ın Türkiye ziyareti sorulduğunda “Şu anda açıklama yapamam” dedi.

SON ZİYARETİ ŞUBATTAYDI

Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından Orta Doğu’da 7 ülkeyi ziyaret etmiş, bu ülkeler arasında Türkiye yer almamıştı. Blinken, en son olarak 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Ankara ve deprem bölgelerine giden Blinken’ın bu ziyareti, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti.