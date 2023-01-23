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Cihazlara uzaktan erişebilen zararlı yazılım ortaya çıktı. Banka hesaplarına sızıyor

Cihazlara uzaktan erişim sağlayan yeni bir yazılım keşfedildi. Bu yazılım cihaz sahibi adına işlemler yaparak kullanıcıları tehdit ediyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:42
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Cihazlara sızan yeni kötü amaçlı yazılım keşfedildi

Cihazlara uzaktan erişebilen zararlı yazılım ortaya çıktı. Banka hesaplarına sızıyor
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Siber güvenlik uzmanları, Hook isimli yeni kötü amaçlı yazılım tespit ettiklerini açıkladı. Bilgisayar korsanına uzaktan kontrol imkânı sunan kötü amaçlı yazılımın hedeflediği ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı ifade edildi. 

ZARARLI YAZILIM KULLANICILARI TEHDİT EDİYOR

İnternet kullanımının ve akıllı cihazlara olan yönelimin artmasıyla birlikte kötü amaçlı yazılımların sayısı da artmaya devam ediyor. Bununla beraber internette güvenli bir şekilde gezinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kötü amaçlı yazılımlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandığını belirten siber güvenlik uzmanları Hook isimli yeni bir zararlı yazılım tespit ettiklerini belirtti.

Paylaşılan rapora göre; Virtual Network Computing'i (VNC) kullanan Hook, bulaştığı bilgisayara veya mobil cihaza uzaktan erişilmesine imkân tanıdığını ifade etti. Bu yazılımın, çok büyük bir tehlikeleri de beraberinde getirdiği aktarıldı. 

Hook'u yaratan hacker grubu, bankacılık truva atı Ermac'tan da sorumlu. ThreatFabric'te çalışan analistler, Hook ve Ermac arasında çeşitli benzerlikler olduğunu ortaya çıkardı. Hacker grubu, Hook'un sıfırdan yazıldığını iddia ediyor fakat kötü amaçlı yazılımı inceleyen araştırmacılar, bunun pek olası olmadığını belirtti.

ZARARLI YAZILIM HANGİ ÜLKELERİ HEDEFLİYOR

Kullanıcıların güvenliğini önemli ölçüde riske atan Hook isimli kötü amaçlı yazılımın hedeflediği ülkelerin listesi de paylaşıldı.

Listede Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Avustralya, Polanya, Kanada, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Portekiz yer alıyor.

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