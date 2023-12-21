Çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen A.T. kavga etti.

Çıkan kavgada, A.T.’nin tabanca ile ateş ettiği S.F. yaralandı. Arazideki kavga köyde devam etti. Yeniaslanbaşar köyünde devam eden kavgada E.F.' de (23) yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine Yeniaslanbaşar köyüne 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli A.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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