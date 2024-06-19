Çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu

Gece yarısı Rauf Denktaş Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iki grup arasındaki anlaşmazlık şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma büyüyerek silahlı bir çatışmaya evrildi ve bu sırada B.T., bacağından vuruldu. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet güçleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak onu Numune Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralının durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.