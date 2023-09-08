Çikolata para zannetti devlet el koydu

Sağlık için ormanda çıktığı yürüyüşte çikolata para zannettiği paraların Milattan Sonra 500 yılından kaldığı tespit edildi. Norveç'te 'yüzyılın buluşu' olarak adlandırılan olay sonrası devlet paralara el koydu

KAYNAK: Haber Merkezi
Çikolata para zannetti devlet el koydu

Ormana sağlık için yürüyüşe çıkan Norveçli ülkede 'yüzyılın buluşuna' imza attı. 51 yaşındaki Erlend Bore'a sık sık çıktığı yürüyüşlerde 'çikolata para' zannettiği nesnelere denk geldi. Arkeolog olmak istediğini söyleyen Bore'nin keşfi 'yüzyılın buluşu' olarak Norveç tarihine geçti. Ağırlığı 100 gramdan biraz fazla olan mücevherlerin MS 500'den kalma olduğu tespit edildi. Devletin el koyduğu mücevherler için Bore'aya yüklü miktarda ödül verileceği belirtildi.

Yürüyüşleri hobi haline getirmek isteyen Bore'a kendine bir metal dedektörü aldı ve hiç beklemediği bir şekilde 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu.

Küçüklüğünde bir arkeolog olmak istediğini anlatan Bore, dokuz kolye, üç yüzük ve 10 altın inci buldu. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'ndan Doçent Hakon Reiersen, düz, ince, tek taraflı altın madalyonların MS 500 civarından kalma olduğunu söyledi. Bunların bir kısmı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uzanıyordu.

Habertürk'un haberine göre, Bu da hazinenin Norveç'te 'Göç Dönemi' olarak ve Batı Roma İmparatorluğu'nun MS 476'da nihai çöküşüne yol açan büyük ölçekli göçlerin damgasını vurduğu bir döneme ait olduğunu gösteriyor.

Reiersen kolye uçları ve altın incilerin dönemin yetenekli kuyumcuları tarafından yapıldığını ve sadece üst düzey, güçlü isimlerin taktığını söyledi.

'YÜZYILIN BULUŞU'

Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirten Reiersen bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu sözlerine ekledi.

'YENİ YAŞAM UMUDUNU TEMSİL EDİYORDU'

Müzede çalışan Prof Sigmund Oehrl madalyonlarla ilgili yaptığı açıklamada "Tasarımda İskandinav tanrısı Odin oğlunun hasta atını tedavi ediyor. İskandinav mitolojisinde at sembolü hastalığı ve sıkıntıyı ama aynı zamanda iyileşmeyi ve yeni yaşam umudunu temsil ediyordu" dedi.

BORE'UN ÖDÜL ALACAK

Norveç yasalarına göre, 1537 öncesine ait nesneler ve 1650'den eski madeni paralar devlet malı sayılıyor ve bulunduklarında yetkililere teslim edilmesi gerekiyor.

İngiliz Guardian gazetesi keşfi yapan Bore'un Norveç yasalarına uygun olarak ödüllendireceğini yazdı. Ödülün miktarı ise henüz bilinmiyor...

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