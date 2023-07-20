Cild kuruması beraberinde başka sorunlar yaratır

Cildin kurumasıyla birlikte cilt sorunları daha fazla rahatsızlık vermeye başlıyor. Peki, gerilen cildin nemini tekrar kazanması için ne yapmalı?

KAYNAK: İHA
Cild kuruması beraberinde başka sorunlar yaratır

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş cilt kuruması ile ilgili önemli bilgiler verdi, “Cilt kuruluğu kış aylarında 10 kat artmakta. Deride oluşan nem kaybına bağlı olarak yağ dengesinde de değişiklikler olur ve kuruluk belirtileri baş gösterir: Kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve gerginlik hissi gelişir” dedi ve ayrıntılarını şöyle açıkladı:

“ Duştan sonra cildinizi, özellikle diz ve dirsek gibi çok kuru bölgeleri çok yoğun bir şekilde nemlendirmelisiniz. Cildinizi derinlemesine nemlendirmek için zengin içerikli ve besleyici bir nemlendirici krem ve yağları tercih edebilirsiniz.

Soğuk kış aylarında pamuk veya ipek gibi, yumuşak ve doğal dokulu kıyafetler tercih edin. Cildi tahriş edecek ürünlerde kaçınmalısınız. Eldiven takmayı, atkı kullanmayı ve çorap giymeyi ihmal etmeyin.

Su kaybını önlemek için sıvı tüketimini artırmak oldukça önemlidir. Günde 1,5 - 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin ! Kış aylarında bol bol çorba ve bitki çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca bolca Omega 3 ve antioksidan almalısınız.

Güneşten koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin! Yükseklere çıkıldıkça hava soğumasına rağmen, güneş ışınlarının etkisi artmaktadır.

Su içmek cildin nemi için çok önemlidir. Ancak suyla yıkamak sanılanın aksine cildi kurutur. Duş aldığımız suyun sıcaklığı 35°C'yi geçmemeli. Cilt kuruluğuna sahip kişilerin sıcak su ile yıkanmaktan ve banyoda uzun süre kalmaktan kaçınması gerekir.

Hepimiz sağlığımız için mevsimlere uygun giyiniriz. Cilt bakım ürünleri de mevsime uygun seçilmelidir. Yazın az sayıda ürün uygunken, kışın nemlendirici sayısı ve içeriği daha da arttırılmalıdır.

Kış mevsiminde derinin koruyucu bariyerini korumak ve güçlendirmek için dermatolojik testleri yapılmış sabun, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanmalı ve cildiniz nazikçe yıkamalısınız.

Düzenli profesyonel cilt bakımları kış ayları boyunca daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca yapılan hyaluronik asit ve vitamin enjeksiyonları cildin nem kapasitesini arttırmaktadır.

İHA

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