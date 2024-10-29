Cildi Çin'de araştırma konusu olmuştu! Defne Samyeli'nin güzellik sırrı ortaya çıktı

Defne Samyeli geçtiğimiz yıl, Çin’deki bir üniversitede cildi incelendiği yönündeki haberler nedeniyle gündem olmuştu.

52 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarıp, yıllara meydan okuyan Samyeli, iki çocuk annesi. Ünlü isim fit vücuduyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adeta nefes kesiyor.

Samyeli’nin hem yüzünün hem de fiziğinin bu kadar genç kalması takipçileri ve Çin'deki bir üniversitesinin dikkatini çekmişti.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Samyeli güzellik sırrını ilk kez açıkladı. Yüz yogasının hayatındaki yerini YouTube kanalında anlatan Defne Samyeli, yüz yogasının yüzün şeklini değiştirdiğini belirtti.

"YÜZ YOGASI YÜZÜN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR "

Samyeli, yüz yogasının yüz kaslarını güçlendirdiğini cilt görünümünü iyileştirdiğini söyledi. Spor yaparken vücuttaki kasların nasıl güçlendiğini örnek gösteren Samyeli, "Yüz yogası yüzün şeklini çok değiştirir. Düzenli yapıldığında toparlayıcı etkisiyle yüz kaslarını çalıştırır ve uzun vadede daha genç bir görünüm sunar" ifadelerini kullandı.

DENEYİMLERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Samyeli, yüz yogasının etkili olabilmesi için istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

"Haftada en az 4-5 kez yapmak çok iyi sonuçlar verir. Zamanla kaslar alıştıkça bu egzersizleri daha seyrek yapmaya başlayabilirsiniz. Şu an haftada 1-2 kez yapıyorum. Yüzümün belirli bölgelerinde ihtiyaç hissettiğimde hareketleri ona göre şekillendiriyorum."

"EGZERSİZLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER"

Yüz yogası yaparken dikkat edilmesi gerekenleri de söyleyen Samyeli, egzersizlerin boyun ve omurga sağlığına zarar vermemesi gerektiğinin altını çiziyor.

İlk başta hareketleri ayna karşısında yaparak doğru formu oturtmanın faydalı olduğunu anlatan Samyeli, günlük alışkanlıklarımızda yüz kaslarımızı bilinçsizce kullanıyoruz dedi.

Örnek olarak ise cep telefonu ve uyumayı verdi. Defne Samyeli, uyurken yüzümüze baskı yapıyoruz o yüzden egzersizlerde kontrollü olmanın önemli olduğuna değindi.